EYT son dakika haberleri yakından takip edilmekte. Emeklilikte yaşa takılanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT konusunda yetkili mercilere talimat vermesinden sonra EYT'nin ne zaman çıkacağı merak edilmeye devam ediyor. Hükümet kanadından erken emeklilik için bazen olumlu bazen de olumsuz uyandıracak açıklamalar gelmesi vatandaşları EYT konusunda hayal kırıklığı uğratsa da milyonlarca EYT'li yine de erken emekliliğin çıkacağından umutlu Peki EYT sigorta başlangıcı nedir? EYT yasası çıkarsa ne zaman emekli olurum? EYT çıkmazsa ne zaman emekli olurum? Erken emeklilik mümkün mü? Çalışırken yapılan tasarruflar emeklilikte geri ödenecek.

EYT 2020 CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI'NDA VAR MI?

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kısa adı EYT olan emeklilikte yaşı takılanlara pek de müjdeli haber gözükmüyor. Eylül ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT mağdurları ile görüşülmesi için Sosyal Politikalar Kurulu'nu görevlendirmişti. Bu da emeklilikte yaşa takılanlar için bir umut ışığı olmuştu. Hatta bu konuda 2020 yılında yeni gelişme yaşanacağı bile söyleniyordu. Ancak 2020 Yılı Programı'nda, bu konuda bir aksiyon alınacak gibi gözükmüyor.

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