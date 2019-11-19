Emekli maaşı ek ödeme ve promosyon zammı milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Emekliye promosyon zammı ve ücreti ile ilgili yeni gelişmeler meydana geliyor. Buna göre SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine 1.150 TL promosyon fırsatı geldi. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emekliler bu promosyondan yararlanabilecek. Türk Ekonomi Bankası (TEB) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine 1000 TL'ye varan promosyon verecek.

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İŞ BANKASI'NDAN EMEKLİYE PROMOSYON FIRSATI!

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 450 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

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