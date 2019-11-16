KYK taahhütname onaylama ne zaman, nasıl yapılır? E devlet KYK taahhütname onaylama sistemi yoğun ilgi görüyor. 2019-2020 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencilerinin, burs ve kredi başvurularının sonuçları açıklandı. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile yapabilecekler.

KYK BURS SONUÇLARININ ARDINDAN TAHHÜTNAME DETAYI

YurtKur'un resmi web sitesinde şu açıklama yapıldı: Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinden ilan edilmektedir.

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