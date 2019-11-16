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  • 16.11.2019 12:21
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 12:22

e devlet giriş ile nasıl yapılır?

Milyonlarca üniversite öğrencisinin dört gözle beklediği sonuçları belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvurularına ilişkin sonuçlar açıklandı. 2019 KYK Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. KYK ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.

KYK taahhütname onaylama e devlet giriş!

KYK taahhütname onaylama ne zaman, nasıl yapılır? E devlet KYK taahhütname onaylama sistemi yoğun ilgi görüyor. 2019-2020 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencilerinin, burs ve kredi başvurularının sonuçları açıklandı. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile yapabilecekler.

KYK BURS SONUÇLARININ ARDINDAN TAHHÜTNAME DETAYI

YurtKur'un resmi web sitesinde şu açıklama yapıldı: Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinden ilan edilmektedir.

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