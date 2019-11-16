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  • 16.11.2019 15:57
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 15:59

, fırsatı geldi mi? kredi oranı ne oldu? İhtiyaç konut, ve oranları çakıldı

Kredi oranlarında art arda gelen indirimlerden sonra yeni kredi paketini açıklayabilir. Bu bağlamda uygun faiz oranı ile ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekmek isteyenler Ziraat sı'nın yeni kredi paketlerini bekliyor... Peki Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar, ihtiyaç kredi faizleri düşecek mi son dakika, en uygun konut kredisi faiz oranları, kredi faizleri son durum ne? Zaman içerisinde herkesin ve her kesimin bankası olabilmek amacıyla hizmetlerini yaygınlaştıran Ziraat Bankası, ülkeye değer katma amacı doğrultusunda faaliyetlerini geliştirmeye devam etmektedir.

Faiz düştü! Ziraat Bankası kredi faiz oranı yenilendi!

Kasım ayında konut kredisi faiz oranları ne kadar olacak? Mevcut durumda kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyasında uygulanan %0,99 faiz oranı ne kadar düşecek? Ziraat Bankası konut kredisi faiz indirimi yapacak mı? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar olacak? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,17 olarak güncellendi. Taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1,25 faiz oranı ile yüzde 1,19 seviyesine çekildi. Ziraat Bankası'nın önümüzdeki hafta içinde hem konut, hem taşıt hem de ihtiyaç kredisi ürünlerinde uyguladığı faiz oranlarında indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KONUT KREDİSİNDE 0,69 OLUR MU?

Mevcut durumda en düşük kredi faiz oranı ile müşterilerine en uygun konut kredisi sunan bankalar konumunda olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faiz oranlarının düşmesi bekleniyor. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da TCMB kararının ardından sadece konut değil, ihtiyaç ve taşıt kredisi gibi ürünlerde de ciddi anlamda indirim yapması söz konusu oldu. Bu sebeple vatandaşlar meraklı bekleyişlerini devam ettiriyor.

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HaberlerEkonomi Haberleri0,69 fırsatı geldi mi? Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne oldu? İhtiyaç konut, ve taşıt kredisi faizi oranları çakıldı
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