Kasım ayında konut kredisi faiz oranları ne kadar olacak? Mevcut durumda kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyasında uygulanan %0,99 faiz oranı ne kadar düşecek? Ziraat Bankası konut kredisi faiz indirimi yapacak mı? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar olacak? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,17 olarak güncellendi. Taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1,25 faiz oranı ile yüzde 1,19 seviyesine çekildi. Ziraat Bankası'nın önümüzdeki hafta içinde hem konut, hem taşıt hem de ihtiyaç kredisi ürünlerinde uyguladığı faiz oranlarında indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KONUT KREDİSİNDE 0,69 OLUR MU?

Mevcut durumda en düşük kredi faiz oranı ile müşterilerine en uygun konut kredisi sunan bankalar konumunda olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faiz oranlarının düşmesi bekleniyor. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da TCMB kararının ardından sadece konut değil, ihtiyaç ve taşıt kredisi gibi ürünlerde de ciddi anlamda indirim yapması söz konusu oldu. Bu sebeple vatandaşlar meraklı bekleyişlerini devam ettiriyor.

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