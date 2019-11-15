Kredide 0.98 fırsatı sunuldu! Bankalar faizi düşürdü! Yapıkredi, Garanti, INGBank, İş, TEB, Ziraat, faiz oranı

Bankalar tarafından başlatılan kredi faiz oranları indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünenler bankalar tarafından kendilerine sunulan teklifleri inceliyor. Bu kapsamda faiz oranlarındaki güncel durum son günlerin çok araştırılanlarının başında bulunuyor. Son olarak ING Türkiye, konut kredisinde indirime gittiğini açıkladı. Peki, Yapıkredi, Garanti, INGBank, İş, TEB, Ziraat, faiz oranı ne kadar oldu? İşte sunulan teklifler...

BİR BANKA DAHA FAİZDE İNDİRİME GİTTİ

ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürerek sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı.

ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi.

ING Türkiye'nin "çok avantajlı" faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

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