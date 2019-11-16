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  • 16.11.2019 16:20
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 16:24

, ve 0.98 fırsatı! İşte düşük faizli kredi indirimi

Kredi lerinin düşmesinin ardından lar bir biri ardına indirim kararları alıyor. Son olarak bank ve bankası faiz indirim kararlarını açıkladılar. TEB bankası faiz oranını ,99'a düşürdü. ING ise konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Yüzde 0.99 oranında faizle 120 ay vadede çekilen kredinin aylık taksiti yaklaşık 1428 lira olarak çıkıyor. İşte 0, ve fırsatı...

0,95 ve 0.98 faiz fırsatı! Düşük faizli kredi indirimi

0,95 ve 0.98 faiz fırsatı! TEB'den yapılan açıklamada, "TEB'in yeni konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabiliyor" denildi. ING bank ise; Konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi. İşte 16 Kasım güncel konut kredisi faiz oranları ve tüm detaylar haberimizde. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINI İNDİRDİ

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını yüzde 0.99'a düşürdüklerini söyledi ve ekledi:

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