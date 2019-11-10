Emekli maaşlarına seyyanen zam fırsatı! İşte yeni sistem ve formül

Son dakika emekli maaşı seyyanen zam haberleri gelmeye devam ediyor. Son çıkan yasa ile en düşük maaşı bin liraya yükseltilen emekliler bu sınırın asgari ücret ile eşitlenmesini talep ediyor. Bu bağlamda seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna %lik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. %lik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Talep kabul görürse en düşük maaş 2.020 TL olacak. Bu da birçok emeklinin maaşına bin liraya yaklaşan bir seyyanen zam anlamına geliyor. Emekliler ayrıca zamlar için kullanılan enflasyon oranının TÜİK'in verilerine göre değil emeklinin daha çok harcama yaptığı ürünler üzerinden belirlenecek enflasyona göre hesaplanmasını istiyor.

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