Emekli maaşlarına seyyanen zam fırsatı! İşte yeni sistem ve formül
SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlarımız maaşlarına yapılacak olan seyyanen zam oranlarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda seyyanen zam ile 3 ayrı formülle emekli maaşlarındaki dengesizliklerin giderilmesi hedefleniyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerisi sundu. TÜED, TÜFE sisteminin bırakılmasını, 6 aylık zamların seyyanen yapılması gerektiğini belirtti. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... Seyyanen zam: tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna %lik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. %lik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.
Son dakika emekli maaşı seyyanen zam haberleri gelmeye devam ediyor. Son çıkan yasa ile en düşük maaşı bin liraya yükseltilen emekliler bu sınırın asgari ücret ile eşitlenmesini talep ediyor. Bu bağlamda seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna %lik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. %lik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Talep kabul görürse en düşük maaş 2.020 TL olacak. Bu da birçok emeklinin maaşına bin liraya yaklaşan bir seyyanen zam anlamına geliyor. Emekliler ayrıca zamlar için kullanılan enflasyon oranının TÜİK'in verilerine göre değil emeklinin daha çok harcama yaptığı ürünler üzerinden belirlenecek enflasyona göre hesaplanmasını istiyor.
EN AZ 1.938 LİRA ZAM!
Yeni yıl itibarıyla maaşları artacak olan SSK ve Bağ-Kur'luların gözü ocak zammında. Merkez Bankası´nın tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışı yüzde 13.12 olacak. Eğer bu tahmin gerçekleşirse. en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 533 liradan bin 735 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde de bin 79 liradan bin 221 liraya çıkacak.
Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisinin zam oranında enflasyon belirleyici olurken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerdi.
TÜED Başkanı Kazım Ergün, enflasyona endeksli zam sisteminin bırakılıp seyyanen artış yöntemine geçilmesini istedi. Mevcut sistemde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon (TÜFE) oranında zam alıyor.