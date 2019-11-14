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  • 14.11.2019 11:21
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 11:27

'den son dakika Türkiye açıklaması! Felaket senaryosu çizen algı profesörlerini üzecek haber

Dünyanın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarından biri olan 'den Türkiye si hakkında yeni bir açıklama yapıldı. 'in ardından Moody's de Türkiye ekonomisinde toparlanma sinyalleri olduğunu açıkladı.

Moody's'den son dakika Türkiye açıklaması

'den son dakika Türkiye si ile ilgili önemli bir açıklama geldi. 7 yıl aradan sonra Fitch'in Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu bir değerlendirme yapmasının ardından Moody's de Türkiye ekonomisinde toparlanma sinyalleri olduğunu açıkladı.

Moody's'e göre Türkiye 2019 yılını daralarak değil büyüyerek tamamlayacak.

Moody's'den yapılan Türkiye açıklamasında özetle şu bilgiler yer aldı:
Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 0.2, 2020 ve 2021 yıllarında ise yüzde 3 büyümesi bekleniyor.

Türkiye'de büyüme ivmesi önceden beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleşiyor.

Türkiye'de büyüme ivmesinin iyileşmesinde büyüme dostu mali politikalar etkili.

G-20 ekonomilerinin 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 2.6 büyümesi bekleniyor.

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