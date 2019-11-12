MediaMarkt şirketi Türkiye'nin dört bir yanında mağazası olan bir teknoloji marketidir. İş arayan lise, önlisans ve lisans mezunu binlerce kişi Media Markt'ın personel alım ilanlarını dikkatle takip ediyor. Teknoloji mağazası 11 ilde en az lise mezunu satış danışmanlarını arıyor. İşte Media Markt'ta çalışma şartları ve açık iş ilanları... Firmada günlük mesai saati 8.5 saat olarak belirlenmiştir. 8.5 saatin içerisinde çay, sigara, ihtiyaç ve yemek molaları da bulunmaktadır. Mola süresi günlük ortalama 1 saat civarındadır.

MEDIA MARKT 11 İLDE PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Firmadaki çalışma şartları ilginizi çektiyse, iş arıyorsanız ve MediaMarkt bünyesinde çalışmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey iş başvurusunda bulunmaktadır. MediaMarkt iş ilanları firmanın resmi internet sitesi üzerinde kariyer ve insan kaynakları bölümlerinde paylaşılmaktadır. Ayrıca mağazalara giderek elden başvuru yapabileceğinizi de bilmelisiniz.

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