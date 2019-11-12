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  • 12.11.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 10:32

11 ilde yeni personel alım ilanı açıkladı! İşte başvuru şartları

11 ilde personel alımları yapacak. Binlerce iş arayan aday ise Media Markt ilanlarına yoğun bir ilgi gösterdi. Başvuru için öncelikle resmi internet sitesinin kariyer sayfasından ilanlara başvuru yapılabiliyor. Başvurunuz şirkete ulaştıktan sonra şirket tarafından geri aranacak ve mülakata çağrılacaksınız. Mülakatınız başarılı geçmesi durumunda işe girmeniz önünde engel kalmayacaktır. Peki çalışma şartları ve çalışma saatleri 2019 nasıl? MediaMarkt personel maaşları 2019 ne kadar? MediaMarkt iş ilanları, iş başvurusu ve personel alımı 2019 nasıl yapılır?

11 ilde Media Markt yeni personel alım ilanı açıkladı

MediaMarkt şirketi Türkiye'nin dört bir yanında mağazası olan bir teknoloji marketidir. İş arayan lise, önlisans ve lisans mezunu binlerce kişi Media Markt'ın personel alım ilanlarını dikkatle takip ediyor. Teknoloji mağazası 11 ilde en az lise mezunu satış danışmanlarını arıyor. İşte Media Markt'ta çalışma şartları ve açık iş ilanları... Firmada günlük mesai saati 8.5 saat olarak belirlenmiştir. 8.5 saatin içerisinde çay, sigara, ihtiyaç ve yemek molaları da bulunmaktadır. Mola süresi günlük ortalama 1 saat civarındadır.

MEDIA MARKT 11 İLDE PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Firmadaki çalışma şartları ilginizi çektiyse, iş arıyorsanız ve MediaMarkt bünyesinde çalışmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey iş başvurusunda bulunmaktadır. MediaMarkt iş ilanları firmanın resmi internet sitesi üzerinde kariyer ve insan kaynakları bölümlerinde paylaşılmaktadır. Ayrıca mağazalara giderek elden başvuru yapabileceğinizi de bilmelisiniz.

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