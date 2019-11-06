Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 06.11.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 09:22

Emekliler intibak ile ne kadar alacak? Maaşlar 355 TL artabilir

, ve Bağkur'luların intibak beklentisi sürerken yeni bir haber daha geldi. Emeklilerin intibak beklentisi KPDK masasına taşındı. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve emeklileri 355 liraya varan yolunu açacak intibak düzenlemesi beklentisi taşırken, memur emeklilerinin talebi de KPDK masasına geldi. İntibak bekleyen emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını belirterek, intibak ile maaş farklılığının son bulmasını istediklerini söylüyorlar. Peki , ?

Emekliye güzel haber! Maaşlara intibak ayarı geliyor

SSK ve Bağ-Kur'luların intibak beklentisi sürerken, memur emeklilerinin talebi de Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) masasına taşınıyor. Talep hayata geçerse, kurum kaynaklı emekli maaş farkı, ilave ödemeyle kapatılacak. Aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis açıldığında teklif sunulacak. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40'lık kaybın önüne geçilecek. İntibak düzenlemesi böylece yeni emeklileri de kapsamış olacak. Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak ifade ediliyor. Peki SGK Bağkur emekli intibak maaş zammı ne oldu? İntibak nedir, kimler alabilir?

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

2000 yılı ve sonrası emeklileri arasındaki gelir farkını azaltacak olan intibak, Meclis'in açılmasıyla yeniden masaya geliyor. İntibak yasasının ne zaman çıkacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor.

GÖZLER MECLİSE ÇEVRİLDİ

Aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis açıldığında teklif sunulacak. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40'lık kaybın önüne geçilecek. İntibak düzenlemesi böylece yeni emeklileri de kapsamış olacak.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmekliler intibak ile ne kadar zam alacak? Maaşlar 355 TL artabilir
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri