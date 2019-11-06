SSK ve Bağ-Kur'luların intibak beklentisi sürerken, memur emeklilerinin talebi de Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) masasına taşınıyor. Talep hayata geçerse, kurum kaynaklı emekli maaş farkı, ilave ödemeyle kapatılacak. Aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis açıldığında teklif sunulacak. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40'lık kaybın önüne geçilecek. İntibak düzenlemesi böylece yeni emeklileri de kapsamış olacak. Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak ifade ediliyor. Peki SGK Bağkur emekli intibak maaş zammı ne oldu? İntibak nedir, kimler alabilir?

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İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

2000 yılı ve sonrası emeklileri arasındaki gelir farkını azaltacak olan intibak, Meclis'in açılmasıyla yeniden masaya geliyor. İntibak yasasının ne zaman çıkacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor.

GÖZLER MECLİSE ÇEVRİLDİ

Aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis açıldığında teklif sunulacak. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40'lık kaybın önüne geçilecek. İntibak düzenlemesi böylece yeni emeklileri de kapsamış olacak.

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