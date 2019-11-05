Erken emeklilik adı altında herhangi bir kredi ürünü var mı? Emekli olan kişi bankalardan maksimum ne kadar kredi çekebilir? Emekli maaşı ile kredi çekilebilir mi? Emekliye kredi veren bankalar hangileri? Emekli kredisi için istenen belgeler emeklilere kredi veren bütün bankalar tarafından ortak olarak istenmektedir. Kredi çekmeden önce istenen evrakların bilinmesinde fayda vardır. Evrakların tamamlanması durumunda başvuru geçersiz sayılmaktadır. Yüksek miktarda emekli maaşı alan kişiler, daha yüksek tutarlarda konu kredisi kullanabilir.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN KREDİ VAR MI?

Erken emeklilik konusunda henüz yasal bir düzenleme yapılmadığı için bankaların bu yönde bir kredi kampanyası bulunmamaktadır.

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