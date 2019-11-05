Memur ve SGK Bağkur emeklisi dul ve yetim toplu sözleşme zam oranı arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam da ortaya çıkmaya başladı. Dün açıklanan verilerle birlikte memur ve emeklisine şimdiden fark göründü. SSK ve Bağkur emeklisinin alacağı zam da yüzde 5'i geçti. Enflasyon ilk 6 ayda yüzde 5.01 artmıştı. Merkez Bankası'nın hedeflediği doğrultuda gerçekleşmesi halinde ikinci 6 ay için enflasyonun yüzde 6-6.5 civarında olabileceği öngörülüyor. Sadece son 4 aydaki enflasyona göre Ocakta en düşük memur emekli maaşı yüzde 4+0.31 farkla 2522 liradan 2631 liraya çıkacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN SON 2 AY ÖNEMLİ

Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı hakem kurulu tarafından 'yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım kadar fark' şeklinde kararlaştırılmıştı. Temmuz ekim dönemini kapsayan enflasyon, ikinci 6 aylık dönem (temmuz-aralık) için geçerli yüzde 5'lik zammı şimdiden aştığından yüzde 0.31'lik fark oluştu. Toplu sözleşmeye göre ocakta yüzde 4 zam alacak memur ve emeklisine son 2 ayda enflasyon eksi çıkmazsa yüzde 4+0.31 fark eklenecek.

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