Altın fiyatları son dakika... Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın birikimine ilgi arttı. Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası 'güvenli liman' olarak bilinen altın yatırımına yönelen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Dünkü kapanışta çeyrek altın 450 lira, Cumhuriyet altını 1.841 liradan satılırken, gram altın fiyatı ise yüzde 0,18 düşüşle 276,30 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

6 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

6 Kasım Çarşamba günü gram altın 274,56 liradan alınırken, 274,60 liradan satılıyor.