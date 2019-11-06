TOKİ başvuruları devam ediyor. Başvuru şartları neler? TOKİ, dar gelirli vatandaşların ulaşabileceği konutlar üretmeye devam ediyor. Şu anda alt ve orta gelir grubuna yönelik 24 ilde 1631 konut satışta. Bu projelerden 348 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olmak mümkün. Birçok proje için son tarih 31 Aralık. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşlara yeni projeler sunmaya devam ediyor. "Konut Araştırması Projesi" kapsamında 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut projesinin üretilmesi amaçlanıyor. Bu sosyal konut projeleri başta dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla satışa sunulacak.

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TOKİ KONUTLARI TARİHLERİ AÇIKLANDI



Şu anda alt ve orta gelir grubuna yönelik 24 şehirde, toplam 1631 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirlendi. Yalnızca İstanbul Başakşehir, Afyon Sinanpaşa, Niğde Bor ve Siirt projelerinin başvuruları bu tarihten daha erken. 335 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansı sunan bu konutların fiyatları 104 bin 518 liradan başlıyor.

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