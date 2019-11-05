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Emekliye Ocak zammı! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?

Milyonlarca memur ve emekli 2020 maaş zammını bekliyor. Bu bağlamda açıklanan enflasyon oranları oldukça etkili. Ocak zammının ipucu Ekim enflasyonuyla geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı 4 aylık enflasyona göre % 5.31 çıktı. Memurlar ve emeklilerine ise % 03.1 enflasyon farkı oluştu. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

05.11.2019 08:02 - Son Güncelleme: 05.11.2019 08:02
Emekliye Ocak zammı! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?

Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor.

Emekliye Ocak zammı! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı enflasyonunu açıkladı, milyonların Ocak zammının ipuçları geldi.

Emekliye Ocak zammı! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek.

Emekliye Ocak zammı! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?

Maaşlara 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

Emekliye Ocak zammı! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?

Memurlara ve memur emeklilerine ise hakem kurulu kararı doğrultusunda yüzde 4 artış ve ayrıca bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

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