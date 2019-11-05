Emekliye Ocak zammı! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?
Milyonlarca memur ve emekli 2020 maaş zammını bekliyor. Bu bağlamda açıklanan enflasyon oranları oldukça etkili. Ocak zammının ipucu Ekim enflasyonuyla geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı 4 aylık enflasyona göre % 5.31 çıktı. Memurlar ve emeklilerine ise % 03.1 enflasyon farkı oluştu. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
05.11.2019 08:02
- Son Güncelleme: 05.11.2019 08:02
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