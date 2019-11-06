Türkiye'nin ilk ve tek doğal mineralli temizlik ürünü Boron'un, tanıtımı ocak ayında gerçekleştirilmişti.

İçinde kimyasal ve petrol türevi bulundurmayan toz ve sıvı halde tüketiciye sunulacak Boron'un yeni ürünleri İstanbul tanıtımı ise 8 Kasım Cuma günü saat 10.00'da düzenlenecek programla yapılacak.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Boron temizlik ürünümüze gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yerli ve milli ürünümüz Boron, raflarda yerini aldığı günden bugüne büyük ilgi gördü. Boron'a olan talep üretimden fazlaydı ve biz de buna ayak uydurarak üretim kapasitemizi artırdık." diye konuştu.





YENİ ÜRÜNLER TANITILACAK

Bakan Dönmez daha önce yaptığı bir açıklamada "Kasım ayının ilk haftası yeni ürünlerin lansmanını yapacağız. Raflarda klasik poşet içinde olacak. Renkli ve beyaz ayırımları olduğu için performansları da artırılmış oldu. Doğal mineralli temizlik ürünü olarak çıktı. Bazı vatandaşlarımız daha hassas. Yurt dışından da talep var. 100'ün üzerinde ülkeye bor ihraç ediyoruz. Asya'dan Avrupa'ya kadar ürünleri satıyoruz. Boron, Türkiye'nin milli bir ürünü. Bizim evde de kullanılıyor. Hanımlar memnunlar." demişti

Bor ve borlu ürünlerin temizlik sektöründe kullanılması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu Eti Maden tarafından üretilen Boron, bordan elde edilen boraks, bitkisel sabun, soda aktif oksijen ve benzeri tamamen doğal maddelerden oluşuyor.







Dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip olan Türkiye'de bilinen bor yatakları; Eskişehir – Kırka, Kütahya- Emet, Balıkesir Bigadiç, Bursa-Kestelek'te bulunmaktadır.