Milli savunmaya yerli bor

Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'nin bor mineralini katma değeri yüksek ürünlere çevirmesine imkan sağlayacak Bor Karbür Üretim Tesisi'nin temeli cuma günü atılıyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde inşa edilecek tesis ilk etapta 1000 ton/yıl kapasiteyle devreye girecek.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
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