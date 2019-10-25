Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 25.10.2019 18:35
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 18:35

'de bir ilk! 'nin temeli atıldı

Genel Müdürü Serkan Keleşer, savunma sanayisinde kullanılacak bor içerikli malzemelerin üretileceği 'nde elde edilecek bor karbür tozlarıyla kişisel zırhlama, helikopter koltukları ve tanklarda zırhlanma yapılabileceğini belirtereki "Böylece 20 yıl önce bir birim değer kazandığımız boru dörde, oradan 200’e, bu ürünlerle 2 bine, nükleer santral i kullanılacak malzemeyle 4 bin katına çıkaracağız." dedi.

Türkiye'de bir ilk! Tamamlandığında...
Genel Müdürü Serkan Keleşer, 'in Bandırma ilçesinde ETİ Maden Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, bor madeninin yirmi yıllık bir dönüşüm süreci geçirdiğini söyledi.

TÜRKİYE'DE İLK OLACAK
24 ayda yapımı tamamlanarak, 70 milyon dolara mal olacak olan 'nin ilk Bor Karbür Üretim Tesisinde üretilecek ürünler, zırh üretimi ve nükleer gibi stratejik sektörlerde kullanılabilecek. Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, açılan tesisle birlikte bor madeninde katma değeri arttıracak.

Bundan 20 yıl önce yaptıkları satışlarda ton başına 150-200 dolar arası kazandıklarını aktaran Keleşer, şöyle konuştu:

"20 yıl ide geldiğimiz noktada boru rafine ürün olarak satar duruma geldik. Böylece 150-200 dolar olan rakamı 500-600 dolarlara çıkardık. Eti Maden olarak bugün 32 tesiste, 17 çeşit ürün satıyoruz. Açılışını yaptığımız tesis, ülkemiz için son derece önemli bir tesistir. Bor karbür yeryüzünde elmastan sonra gelen en sert ve dayanıklı malzemedir. Bu tesis sayesinde elde edeceğimiz bor karbür tozlarıyla kişisel zırhlama, helikopter koltukları ve tanklarda zırhlanma yapılabilecek. Böylece 20 yıl önce bir birim değer kazandığımız boru dörde, oradan 200'e, bu ürünlerle 2 bine, nükleer santral için kullanılacak malzemeyle 4 bin katına çıkaracağız."

En iyi savunmanın üretim olduğuna değinen Keleşer, Eti Maden'in üretimle geleceğe doğru sağlam adımlar attığını belirtti.

Keleşer, bilgi birikimi ve teknoloji alanında iş birliği yapılacak CMEC şirketini Türkiye'ye yatırıma devam edeceklerini, CMEC'nin 40 yıllık bir deneyime sahip olduğunu dile getirerek, "Eski bir Çin atasözü binlerce kilometrelik bir yolculuğun tek bir adımla başladığını söyler. Bizler Türkiye pazarında yatırım ve proje yapmaya dün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez tarafından temeli atılan tesisin 24 ayda bitirilmesi hedefleniyor. Tesiste, 250 kişi istihdam edilecek ve savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu bor içerikli malzemeler üretilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'de bir ilk! Bor Karbür Tesisi'nin temeli atıldı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri