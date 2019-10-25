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  • 25.10.2019 17:10
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 17:13

Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş bor madeni mesajı

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından 'nin temelinin atılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak'tan flaş bor madeni mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şu açıklamayı yaptı;

Milli ve Maden Politikası ve Yeşil Kitap'ın öncelikli başlıkları içerisinde yer alan, ülkemizin en önemli yerli kaynaklarından bor mineralinin yüksek katma değerli nihai ürünlere dönüşmesini sağlayacak olan 'nin temeli atıldı.

Haziran 2018'de paylaştığımız Yeni Bor Stratejisi'nin ilk adımı olan bu yatırımla, savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik sektörümüz desteklenecek ve ihracatımız önemli bir ivme kazanacak. Bu projenin ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum.

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