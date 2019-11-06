Çin'in Xi'an şehrinden yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek China Railway Express adlı kargo treni Kazakistan'ın ardından BTK hattında olan Azerbaycan ve Gürcistan'ı geçerek Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. 'Tek Kuşak Tek Yol' projesi kapsamında Çin'den gelen yaklaşık 850 metre uzunluğundaki ilk yük treni yarın Ankara'da olacak. Tren, Demir İpek Yolu üzerinden Marmaray Tüp Geçidi'ni de kullanarak Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı geçerek Prag'a ulaşacak.

"ÇİN'DEN GELEN TREN TÜRKİYE TİCARET YOLLARINI GÜNCELLEYECEK"

Trenin ekonomi açısından önemini değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi, Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Aybar, "Bu İpek Yolu'nun bir parçası olarak gelişen bir olgu. İpek Yolu denilen kavram da 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından ilan edilen çok kapsamlı bir proje. Modern demiryollarının kurulmasını, Pasifik'i Atlantik'le buluşturmayı hedefleyen bir proje. Aynı zamanda deniz yolunu kat ederek gelişen bir proje" dedi.

GÜZERGAHI ÜZERİNDEKİ ÜLKELERİ GÜNCELLEYECEK

Trenin, destinasyonu üzerindeki şehirlerin güncellenmesi ve akıllı şehirler haline gelmesine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Prof. Dr. Sedat Aybar, "Bunun içerisinde Çin'den çıkan trenlerin destinasyonları üzerindeki ülkelerin gelişmelerine yapacağı bir katkı var. Bu destinasyon üzerindeki şehirlerin güncellenmesi, akıllı şehirler haline getirilmesi, altyapılarının yenilenmesi ve bu şehirleri çağdaş dünya ile buluşturacak şekilde modernleştirmesini kapsayan bir proje. Çin Halk Cumhuriyeti'nin aldığı büyük bir inisiyatif.

TÜRKİYE GELENEKSEL İPEK YOLU'NUN ÜZERİNDE OLAN KİLİT BİR ÜLKE

Bu aynı zamanda yeni bir küreselleşme ivmesini de getirecek. O anlamda bizim açımızdan da çok önemli olan bir şey. Türkiye geleneksel İpek Yolu'nun üzerinde olan kilit bir ülke. Bu projenin de önemli partnerlerinden bir tanesi. Bu anlamda bütün bu gelişmeler ve trenin buraya gelmiş olması, bir zamanlar rüya gibi kabul edilen bir olguyu gerçeğe dönüştüren bir durum. Bundan sonra yapılması gereken, Türkiye içerisindeki şehirlerin birbirleriyle demiryolları ile bağlanması ve limanların güncellenerek kapasitelerinin arttırılmasıdır" açıklamasında bulundu.

"REFAHI, HUZURU VE BARIŞI ARTTIRACAK BİR UNSUR"

Prof. Dr. Sedat Aybar sözlerini şöyle noktaladı:

"Bütün bunlar Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki konumunu ve politik önemini çok daha arttıran gelişmeler. Aynı zamanda Çin Halk Cumuhuriyeti'ni de bu coğrafyaya taşıyan bir gelişme bu. Özellikle bölgemizdeki türbülanslı dönemin ardından Çin'in büyük yatırımlarla refahı, huzuru ve barışı arttıracak bir unsur. Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişkiler tarihte yaşadığı en yakın ilişkileri yaşıyor. Her iki ülkenin liderleri son birkaç yıl içerisinde birçok defa görüştü. Bu iki ülkenin birbirine yakın duruşunu gösteriyor. Türkiye Batı ittifakının içerisinde olan bir ülke. Bu durumu ve Doğu Akdeniz'deki stratejik pozisyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti için çok önemli kaldıraç sağlayan bir ülke. Çin Halk Cumhuriyeti iktisadi olarak atılımlar yapmış bir ülke. Dünyada ikinci büyük ekonomi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin birtakım zaafiyetleri de var. Özellikle teknoloji alanında. Başta ABD olmak üzere Batı'ya bağımlılığı da var. Bütün bunlara baktığımızda Çin Halk Cumhuriyeti önemli bir üretim merkezi haline geldi. Bu küresel ekonomi için bir büyüme ivmesi sağlayan bir durum."



TÜRK KONSEYİ'NİN KATKISI BÜYÜK

Çin'den Avrupa'ya doğru yola çıkan ve Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treninin yolculuğu için Türk Konseyi üyesi ülkelerin ulaştırma alanındaki çalışmaları büyük katkı sağladı.

Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması çalışmaları kapsamında Çin'den yola çıkan ve elektronik aksam taşıyan yük treni Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan'ın ardından Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Tren, bugün Ankara'dan ayrılıp Marmaray'ı geçerek Avrupa'ya ulaşacak, ardından Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı geçerek Prag'a varacak.

Böylece Çin'de üretilen ticari mallar demir yolu ile Türk Konseyi üyesi ülkeler üzerinden Avrupa'ya ulaşmış olacak.

Yaklaşık 850 metre uzunluğundaki "China Railway Ekspress" adlı trenin yolculuğu için Türk Konseyi üyesi ülkeler Kazakistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın yanı sıra gözlemci üye olarak Macaristan önemli katkılar sundu.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinden (Türk Konseyi) edinilen bilgiye göre, üye ülkeler kendi topraklarından geçen Trans-Hazar Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridorunu etkin, entegre, sürdürülebilir ve istikrarlı bir ulaştırma hattı haline getirmek için uzun zamandır çalışmalar yürütüyor.



Türk Konseyi Zirvelerinde üye ülkelerin devlet başkanlarının talimatıyla çalışmalarını sürdüren Türk Konseyi Sekretaryası, bu amaçla birçok kez ulaştırma bakanları ve uzmanlar düzeyinde toplantılar gerçekleştirdi. Üye ülkeler arasında ulaştırma alanında işbirliğini geliştirmek üzere Türk Konseyi çatısı altında bugüne kadar 4 kez Ulaştırma Bakanları Toplantısı, bakan yardımcıları seviyesinde 2 Koordinasyon Kurulu toplantısı, 8 Çalışma Grubu Toplantısı, 3 Kardeş Limanlar Toplantısı ve Uluslararası Trans-Hazar Çok-Modlu Güzergah Çalıştayı gerçekleştirildi.

İş birliği kapsamında üye ülke ulaştırma bakanlıkları arasında bir "Ortak İşbirliği Protokolü" imzalandı. Ülkeler arasında ulaştırma alanında çıkabilecek sorunlara pratik çözümler getirmesi öngörülen Bakan Yardımcıları düzeyinde bir "Koordinasyon Kurulu" ihdas edildi.

Ayrıca, üye ülkeler arasında Hazar geçişli, çok-modlu bir ulaştırma seçeneğini etkin hale getirebilmek ve üye devletlerin artan Çin-Avrupa ticaretinde sahip oldukları transit potansiyelini arttırabilmek için üye ülkeler arasında bir "Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması" imzalanması yolunda çalışmalar da devam ediyor.

Türk Konseyi, Hazar geçişli ulaştırma seçeneklerinin etkin hale getirilmesi amacıyla Trans-Hazar Ulaştırma Koridoru üzerindeki ülkelerin demir yolu ve liman idarelerini bir araya getiren Astana merkezli Uluslararası Trans-Hazar Ulaştırma Hattı Birliği ile de etkin bir işbirliği gerçekleştirdi. TCDD, temel amacı Trans-Hazar koridorunda demir yolu modu ile gerçekleştirilen ticareti ortak bir tarife ile Hazar hattı üzerine kaydırmak olan birliğe Türk Konseyi Sekretaryası'nın çabaları sonucu 7 Kasım 2014'te taraf oldu.



Bu yıl nisan ayında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Konseyi 4. Ulaştırma Bakanları Toplantısında da bu ve benzer konular ele alındı.

15 Ekim'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 7. Türk Konseyi Zirvesinde Devlet Başkanları üye ülkeler üzerinden geçen Trans-Hazar Koridorunu önemine tekrar vurgu yaptı. Devlet başkanları üye devletler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye ile gözlemci üye Macaristan'ın bu yönde çalışmalarını ilerleterek sürdürmeleri konusunda iradelerini teyit etti.

TARİHE GEÇEN YÜK TRENİ

Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express, Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yapmıştı. Trenin Ankara Garı'na ulaşması dolayısıyla bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla tören düzenleniyor. "Kuşak ve Yol" inisiyatifi kapsamında tarihi Ankara Garı'nda düzenlenecek törene, Çin ve bölge ülkelerin yetkililerinin de katılması bekleniyor.

Çin'den Avrupa'ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, Marmaray'ı da kullanarak Avrupa'ya ulaşacak ilk yük treni olarak tarihe geçecek. Trenin Türkiye'de Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul (Marmaray) ve Kapıkule (Edirne) güzergahını kullanıyor.