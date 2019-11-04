Sosyal güvenlik sisteminde bazı şartlarda özellikle de kadınlara çift maaş hakkı tanınıyor. Ülkemizde yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş bulunuyor. Emekli vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında çift maaş yer alıyor. Bu kapsamda milyonlarca emekli çift maaş alma şartları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Eşi vefat eden emekli vatandaş dul aylığı kapsamında ikinci bir emekli maaşı alabiliyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor. Peki, emekli çift maaş alma şartları nelerdir? Hangi emekliler çift maaş alabilir? İşte merak edilen detaylar....

Hangi sigorta için?

Emekli hangi sigortalılık (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.

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