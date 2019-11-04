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  • 04.11.2019 08:37
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 08:37

ile polis, hemşire, öğretmen maaşları ne kadar olacak? nedir?

konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 1,5 milyon memurun heyecanla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Meclis'in açılmasıyla birlikte konuşulmaya başlanan 3600 ek gösterge ile polis, hemşire, öğretmen maaşları ne kadar olacak? nedir? İşte o konu hakkında merak edilenler...

3600 ek gösterge son durum nedir? Hükümetin müjdeledği 3600 ek gösterge konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "3600 ek gösterge konusunda yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Ek göstergelerin düzenlenmesi için bütüncül bir şekilde unvanlar değerlendiriliyor." dedi. Ek göstergenin ne zaman çıkacağı merak edilirken bir yandan da ek gösterge ile memur maaşlarının ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki, 3600 ek gösterge ile polis, hemşire, öğretmen maaşları ne kadar olacak? 3600 ek gösterge son durum nedir? İşte 3600 ek göstergede son gelişmeler...

360 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR?

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik yaptığı açıklamada, "Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir. Bu konuyla ilgili edindiğimiz bilgilere göre diğer mesleklerle ilgili artış için de maliyet hesabı yapılıyor. Ek göstergelerin düzenlenmesi için bütüncül bir şekilde unvanlar değerlendiriliyor." dedi.

3600 ek gösterge ile memur maaşları ne kadar olacak? Detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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