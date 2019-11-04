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  • 04.11.2019 10:01
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 10:01

Ekim ayı açıklaması! TUİK 4 Kasım 2019 kira artış oranı ne kadar?

TUİK 4 2019 ve Ekim Kasım ayı kira artış hesaplamaları oldukça merak ediliyor. Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından açıklanan oranları ekonomide belirleyici bir etken oluyor. Kasım ayının ilk gününde vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında Ekim ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih bulunuyor. Şimdilerde vatandaşlar ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Kiracı borcunu ödemezse, kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorundadır. Peki, TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Vatandaşlar Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanmasına kilitlenmiş durumda. Bu bağlamda kira artış oranları da önem kazandı.
Bu kapsamda kiracı ve ev sahipleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon oranlarını beklemeye başladı. Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Peki, Ekim ve Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilen bilgiler...

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerinin 4 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor.

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