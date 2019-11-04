Vatandaşlar Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanmasına kilitlenmiş durumda. Bu bağlamda kira artış oranları da önem kazandı.

Bu kapsamda kiracı ve ev sahipleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon oranlarını beklemeye başladı. Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Peki, Ekim ve Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilen bilgiler...

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerinin 4 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor.

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