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  • 03.11.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 09:33

Memura ne kadar? Ek gösterge çıktı mı?

Milyonlarca memurun beklediği ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda bir süredir konuşulmaya başlanan 3600 ek gösterge artışı ile ilgili sözcüsü 'in açıklamaları nı tekrar gündeme getirdi. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. k göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı maaş miktarı aynı olmuyor. Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Peki ? ?

Memura ek gösterge zammı ne kadar?

Memur son dakika ek gösterge zammı ne kadar? 1.5 milyon memurun merakla beklediği ek gösterge artışı için AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten müjde geldi. Ek gösterge ile memurların maaş ve emekli ikramiyelerine zam gelecek. Hangi memur kaç lira alacak işte o hesaplar... Polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili düzenleme için çalışmaların sürdüğünü anlatan Çelik, "Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir" dedi. Bu konuyla ilgili edindiğimiz bilgilere göre diğer mesleklerle ilgili artış için de maliyet hesabı yapılıyor. Ek göstergelerin düzenlenmesi için bütüncül bir şekilde unvanlar değerlendiriliyor.

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NEYİ DEĞİŞTİRECEK

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte 1.5 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de kapsaması bekleniyor.

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