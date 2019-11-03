Memur son dakika ek gösterge zammı ne kadar? 1.5 milyon memurun merakla beklediği ek gösterge artışı için AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten müjde geldi. Ek gösterge ile memurların maaş ve emekli ikramiyelerine zam gelecek. Hangi memur kaç lira alacak işte o hesaplar... Polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili düzenleme için çalışmaların sürdüğünü anlatan Çelik, "Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir" dedi. Bu konuyla ilgili edindiğimiz bilgilere göre diğer mesleklerle ilgili artış için de maliyet hesabı yapılıyor. Ek göstergelerin düzenlenmesi için bütüncül bir şekilde unvanlar değerlendiriliyor.

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NEYİ DEĞİŞTİRECEK

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte 1.5 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de kapsaması bekleniyor.