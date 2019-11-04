Emekliye 413 TL zam | 2020 Ocak zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?
9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için yüzde 6.65 ve 7.3 olmak üzere 2 farklı tahmin bulunurken, maaşlarda 413 liraya varan artış göründü. Peki, emekli maaşlarına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? Güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o detaylar... Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
04.11.2019 07:54
- Son Güncelleme: 04.11.2019 07:54
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