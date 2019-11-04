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Emekliye 413 TL zam | 2020 Ocak zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için yüzde 6.65 ve 7.3 olmak üzere 2 farklı tahmin bulunurken, maaşlarda 413 liraya varan artış göründü. Peki, emekli maaşlarına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? Güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o detaylar... Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

04.11.2019 07:54 - Son Güncelleme: 04.11.2019 07:54
Emekliye 413 TL zam | 2020 Ocak zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Zam oranı merakla beklenirken, enflasyon verileri ipuçlarını veriyor.

Emekliye 413 TL zam | 2020 Ocak zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 6.65 ya da yüzde 7.3 olarak bekleniyor.

Emekliye 413 TL zam | 2020 Ocak zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

Bu tahminler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 413 liraya varan artış yaşanacağını ortaya koyuyor.

Emekliye 413 TL zam | 2020 Ocak zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

NASIL DEĞİŞECEK?
Halen bin 181 lira olan en düşük aylık; zam oranı yüzde 6.65 olursa bin 260, yüzde 7.3'e ulaşırsa bin 268 liraya çıkacak.

Emekliye 413 TL zam | 2020 Ocak zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

En yüksek aylık ise 5 bin 660 lira seviyesinden yüzde 6.65 artış yaşanırsa 6 bin 37, zam yüzde 7.3 olursa 6 bin 74 liraya ulaşacak.

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