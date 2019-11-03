2020 bütçesinde emekliye ayrılan pay % 14, memurun ödeneği % 13.5 arttı. Yaşlılar için % 17, engelli bakımı için % 11 fazla para ayrıldı. Peki, 2020 bütçesinde maaşlara yapılacak zam ile birlikte emekli maaşı, memur ödeneği, yaşlılar ve engelli bakımı için ödenen paralarda ne kadar artış yaşanacak? Memur emeklilerine Ocak'ta yapılacak zamma ilaveten ne kadar fark ödenecek? Kim ne kadar alacak? İşte emekliler, memurlar ve yaşlıları ilgilendiren tüm detaylar...

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