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  • 03.11.2019 16:10
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 16:16

nden maaşlara çıktı! , , ...

Milyonlara güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda çeçtiğimiz haftalarda hazırlanan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi 82 milyon vatandaşa destek içeriyor. 2020'de yaşlılara, engellilere, dar gelirlilere daha fazla destek verilecek, lar 7.4 milyar lira artacak. 2019 yılı bütçesinde 62.1 milyar lira olan sosyal yardımlara ayrılan kaynak miktarı, nde 69.5 milyar liraya çıkarıldı. 2020'de ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanmaları için sosyal güvenlik kurumuna yapılan transferler de 13.4 milyar liraya yükselecek. Peki , , ve maaş mı ne kadar olacak?

2020 bütçesinden maaşlara zam! Emekliye, memura, yaşlıya...

2020 bütçesinde emekliye ayrılan pay % 14, memurun ödeneği % 13.5 arttı. Yaşlılar için % 17, engelli bakımı için % 11 fazla para ayrıldı. Peki, 2020 bütçesinde maaşlara yapılacak zam ile birlikte emekli maaşı, memur ödeneği, yaşlılar ve engelli bakımı için ödenen paralarda ne kadar artış yaşanacak? Memur emeklilerine Ocak'ta yapılacak zamma ilaveten ne kadar fark ödenecek? Kim ne kadar alacak? İşte emekliler, memurlar ve yaşlıları ilgilendiren tüm detaylar...

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