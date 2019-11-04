2020 yılı memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Memur emekli enflasyon zam farkı oranı ne kadar? Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacaktı. Memurlar için şuan da yüzde 0,30 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Ekim ayında TÜFE yüzde 8.55 oranında gerçekleşti.SSK ve Bağ- Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Memur emekli maaş zammı 2020 ne kadar olacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

2020 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak. Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklamasından sonra 2020 memur zam oranı tam olarak belirlenmiş olacak. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacaktı. Memurlar için şuan da yüzde 0,30 enflasyon farkı oluşmuş durumda

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