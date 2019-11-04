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  • 04.11.2019 09:50
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 09:50

rakamları ve Kasım 2019 kira artış oranı mı ne kadar oldu?

Milyonlarca vatandaş rakamları ile birlikte, nı da merakla bekliyor. tarafından yapılan açıklamaya göre pek çok alanda kullanılacak olması nedeni ile tüm tarafından yakından takip edilen 4 Kasım Pazartesi günü saat 10:00 itibari ile ilan edilecek. Merkez Bankası tarafından açıklanan anket verilerine göre Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 1.90 olarak duyuruldu. Bu arada kira oranı açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanacak. İşte TÜFE enflasyon rakamları ve ne kadar oldu?

Enflasyon rakamları ve kira artış oranı ne kadar oldu?

Ekim ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Peki, kira artış oranı ne zaman açıklanacak, Kasım ayında kiraya ne kadar zam gelecek, Ekim enflasyonu ne zaman belli olacak? Enflasyonu hesaplamak resmi istatistik kurumları açısından oldukça zor olmakla birlikte, temsili bazı mallardan bir sepet oluşturularak hesaplama gerçekleştirilir. Sonra da bu sepet değerinin zaman içerisindeki değişimleri gözlemlenir. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,87 artmasını bekliyor. TEFE ise Toptan Eşya Fiyat Endeksi anlamına geliyor. Bu tabiri de yine sık sık televizyonlardan ve diğer basın organlarından görüyoruz. Tefe kullanılan ham madde ürünlerinin baz alınması ile hesaplanmaktadır.

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