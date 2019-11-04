Ekim ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Peki, kira artış oranı ne zaman açıklanacak, Kasım ayında kiraya ne kadar zam gelecek, Ekim enflasyonu ne zaman belli olacak? Enflasyonu hesaplamak resmi istatistik kurumları açısından oldukça zor olmakla birlikte, temsili bazı mallardan bir sepet oluşturularak hesaplama gerçekleştirilir. Sonra da bu sepet değerinin zaman içerisindeki değişimleri gözlemlenir. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,87 artmasını bekliyor. TEFE ise Toptan Eşya Fiyat Endeksi anlamına geliyor. Bu tabiri de yine sık sık televizyonlardan ve diğer basın organlarından görüyoruz. Tefe kullanılan ham madde ürünlerinin baz alınması ile hesaplanmaktadır.