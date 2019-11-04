Ekonomide sevindiren gelişme! Otomobil satışları yüzde 127 arttı!

Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 49.075 adet oldu. 21.571 adet olan 2018 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 127,5 oranında arttı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı verilere göre, Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 137,94 arttı ve 39.996 adet oldu. Geçen sene 16.809 adet satış gerçekleşmişti.



Açıklamada şöyle denildi:

"2019 yılı Ekim ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Ekim ayına göre %90,66 arttı ve 9.079 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 4.762 adet satış yaşanmıştı. 2019 yılı Ekim ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında %30,6, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %39,2 ve 2000cc üstü otomobillerde %29,4 azalış izlendi. 2019 yılı Ekim ayı sonunda 153 adet elektrikli ve 8.688 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2019 yılı Ekim ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %39,3 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 105.571 adet ile sahip oldu. 2019 yılı Ekim ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı %54,74'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %68,58'e ulaştı.



2019 yılı Ekim ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin %85,8'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %61,5 pay alan C (165.274 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%50,4 pay, 135.353 adet) oldu.



2019 yılı Ekim ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %72,08 pay ile Van

(44.518 adet), ardından %12,17 pay ile Kamyonet (7.517 adet) ve %8,04 pay ile Minibüs (4.967 adet) ve %7,70 pay ile Pick-Up (4.758 adet) yer aldı.

2019 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 450 bin – 500 bin adet, 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının ise 525 - 575 adet aralığında olması tahmin edilmektedir."