TEFE TÜFE Ekim ayı enflasyon oranı ne oldu?

TEFE TÜFE enflasyon artış oranları milyonlarca vatandaş tarafından bekleniyordu. Bu bağlamda zaman geldi ve Ekim ayı enflasyon oranı vatandaşlar tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılan konular arasında yer aldı. Enflasyon rakamları Ekim'de yüzde 2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,55 oldu
EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %2,00 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış %11,70 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ
kalan karakter 1000
kriz tellalları kına göndeeyimmi.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.