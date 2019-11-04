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  • 04.11.2019 10:01
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 09:46

Ekim ayı oranı ne oldu?

Piyasalar gözlerini bugün açıklanan olan oranlarına çevirmişti. Ekim ayı rakamları açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti. Geçtiğimiz ay enflasyon tek haneye düşmüştü.

TEFE TÜFE Ekim ayı enflasyon oranı ne oldu?

TEFE TÜFE enflasyon artış oranları milyonlarca vatandaş tarafından bekleniyordu. Bu bağlamda zaman geldi ve Ekim ayı enflasyon oranı vatandaşlar tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılan konular arasında yer aldı. Enflasyon rakamları Ekim'de yüzde 2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,55 oldu

EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %2,00 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış %11,70 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

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ihsan ihsan

kriz tellalları kına göndeeyimmi.

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cevapla 04.11.2019 10:36
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