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  • 31.10.2019 18:02
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 18:03

: 2020 Ocak ayı mı öncesi kritik rakam!

: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mı için son dakika gelişmesi yaşandı. Asgari ücret görüşmelerine artık bir aydan az bir süre kaldı. Aralık ayının ilk haftasında komisyon toplanacak ve 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti tespit edecek. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal bugün bir açıklama yaptı. Uysal yaptığı açıklamada 2019 beklentisinin yüzde 12 seviyesine düşürüldüğünü söyledi. 2019 yılı enflasyon beklentisinin düşmesinin ardından 2020 yılı enflasyon beklentisi de düştü. Asgari ücret ile çalışanların maaşlarına enflasyon rakamına göre zam yapılması durumunda yüzde 12 oranında zam yapılacak

Asgari ücret 2020 Ocak ayı zammı öncesi kritik rakam!

Son dakika: 2020 yılı asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala hedef enflasyon hakkında açıklama geldi. Açıklamada enflasyon beklentisi düşürüldü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal tarafından bugün 2019 yıl sonu enflasyon rakamları açıklandı. Asgari ücretlilerin merakla beklediği enflasyon tahminleri sonrasında asgari ücret zammı ne kadar olacağı da kısmen belirginleşti. Asgari ücret zammı oranının belirlenmesinde büyük bir rol oynayan enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacağı da belirginlik kazanmış oldu. Bu arada daha önce 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, geçtiğimiz sene ise 9 ay boyunca yürürlükte kalan asgari ücret desteği, 2019 yılının tamamında uygulanacak.

2020 ENFLASYON TAHMİNLERİ

Merkez Bankası'nın ve Yeni Ekonomi Planın 2020 enflasyon beklentileri şu şekilde;

Merkez Bankası: %8,2 (Enflasyon raporu-III)

Yeni Ekonomi Programı (YEP): 8,5

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