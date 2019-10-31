Son dakika: 2020 yılı asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala hedef enflasyon hakkında açıklama geldi. Açıklamada enflasyon beklentisi düşürüldü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal tarafından bugün 2019 yıl sonu enflasyon rakamları açıklandı. Asgari ücretlilerin merakla beklediği enflasyon tahminleri sonrasında asgari ücret zammı ne kadar olacağı da kısmen belirginleşti. Asgari ücret zammı oranının belirlenmesinde büyük bir rol oynayan enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacağı da belirginlik kazanmış oldu. Bu arada daha önce 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, geçtiğimiz sene ise 9 ay boyunca yürürlükte kalan asgari ücret desteği, 2019 yılının tamamında uygulanacak.

2020 ENFLASYON TAHMİNLERİ

Merkez Bankası'nın ve Yeni Ekonomi Planın 2020 enflasyon beklentileri şu şekilde;

Merkez Bankası: %8,2 (Enflasyon raporu-III)

Yeni Ekonomi Programı (YEP): 8,5

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ