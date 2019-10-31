Vatandaşlar arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak nitelendirilen altın fiyatlarındaki güncel durum yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta gram altın 275,20 liradan, çeyrek altın 448 liradan, yarım altın ise 886 liradan işlem gördü. Bu kapsamda arama motorlarında 31 Ekim yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu sorusu merakla araştırılıyor.

31 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?