Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 31.10.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 18:37

nda hareketlilik devam ediyor! 31 Ekim yarım, gram ve ne kadar oldu?

Altın alıp yatırım yapan pek çok kişinin gündeminde güncel bulunuyor. Yakın süreçte inişli çıkışlı bir grafik çizen altında güncel durum arama motorlarında büyük bir merakla araştırılıyor. Dün sabahla birlikte döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Peki, 31 Ekim yarım, gram ve ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

Vatandaşlar arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak nitelendirilen altın fiyatlarındaki güncel durum yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta gram altın 275,20 liradan, çeyrek altın 448 liradan, yarım altın ise 886 liradan işlem gördü. Bu kapsamda arama motorlarında 31 Ekim yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu sorusu merakla araştırılıyor.

31 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor! 31 Ekim yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri