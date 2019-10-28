milyonlarca kişi asgariücretle çalışıyor. Ancakbunların bir kısmı gerçektedaha yüksek maaş almasınarağmen resmi kayıtlardaasgari ücretli gibi gösteriliyor.Benimdediğim bu olayda, SosyalGüvenlik Kurumu'na (SGK)asgari ücret bildirilen maaşınkalan kısmı elden ödeniyor.