Türkiye'de milyonlarca kişi asgari ücretle çalışıyor. Ancak bunların bir kısmı gerçekte daha yüksek maaş almasına rağmen resmi kayıtlarda asgari ücretli gibi gösteriliyor. Benim 'gizli kayıt dışılık' dediğim bu olayda, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) asgari ücret bildirilen maaşın kalan kısmı elden ödeniyor.
- Ekonomi
- 28.10.2019
- Gazete
Asgari ücrete razı olmayın | Haklı fesih tazminatı nasıl alınır?
Türkiye'de milyonlarca kişi asgari ücretle çalışıyor. Bazı şirketler bordro hilelerine başvuruyor. Maaşlar tam gösterilmiyor. İşçinin hakkından çalıp vergi kaçıranlara hapis görünüyor.
Türkiye'de milyonlarca kişi asgari ücretle çalışıyor. Ancak bunların bir kısmı gerçekte daha yüksek maaş almasına rağmen resmi kayıtlarda asgari ücretli gibi gösteriliyor. Benim 'gizli kayıt dışılık' dediğim bu olayda, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) asgari ücret bildirilen maaşın kalan kısmı elden ödeniyor.
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