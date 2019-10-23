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  • 23.10.2019 16:57
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 17:00

lilere müjde! Asgari ücret ve 'ye var mı?

ile ilgili gelişmeler ve milyonların gündeminde olmaya devam ediyor. Bu bağlamda 2020 yılı asgari ücret zam oranları oldukça merak ediliyor. Asgari ücret ile çalışanlar her yıl olduğu gibi bu yılda asgari ücret belirleme komisyonu tarafından yapılacak toplantıyı beklemeye başladı. Toplantıda asgari ücret ile çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücret zam oranları görüşülecek. Eğer asgari ücrete yüzde 8 zam oranı uygulandığı takdirde maaşlara 161 TL zam gelecek ve asgari ücret 2 bin 181 TL'ye yükselmiş olacak. Asgari ücrete 2020 yılında zam yapılması halinde i olarak bilinen ve olarak adlandırılan ödemeler de değişecek. Herkesin merakla beklediği zam oranı yüzde 15 uygulandığı takdirde maaşlar 303 TL artar ve asgari ücret 2 bin 323 TL'ye ulaşır. Peki asgari ücret ve AGİ'ye son dakika zam var mı?

Asgari ücretlilere müjde! Asgari ücret ve AGİ'ye zam...

Asgari ücret ile çalışanlar merakla asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştireceği toplantıyı beklemeye başladı. Peki, asgari ücret ile çalışanların merakla beklediği 2020 asgari ücret belirleme komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam oranları ne kadar olacak? Asgari Ücret Belirleme Komisyonu tarafından belirlenecek zam oranları henüz belli olmazken asgari ücret ile çalışanlar en az yüzde 15 zam beklentisindeler. Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

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