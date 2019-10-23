Asgari ücret ile çalışanlar merakla asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştireceği toplantıyı beklemeye başladı. Peki, asgari ücret ile çalışanların merakla beklediği 2020 asgari ücret belirleme komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam oranları ne kadar olacak? Asgari Ücret Belirleme Komisyonu tarafından belirlenecek zam oranları henüz belli olmazken asgari ücret ile çalışanlar en az yüzde 15 zam beklentisindeler. Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

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