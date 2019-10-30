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  • 30.10.2019 16:18
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 16:18

Geri sayım başladı! 2020 Ocak ayında ne kadar olacak? ne zaman?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren görüşmelerinin başlayacağı tarih ve AGİ ve asgari ücret zammının ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Asgari ücret 2020 Ocak ayında ne kadar olacak sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, asgari ücret görüşme tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen bilgiler...

Asgari ücret görüşmeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni yılın yaklaşmasına az bir zaman kala görüşmelerin hangi tarihte başlayacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları asgari ücret zammı için belirleyici etken olacak. Asgari ücret 2020 Ocak ayında ne kadar olacak sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret 2018 yılında 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılında %26,05 oranında zam yapılmış ve asgari ücret, Net 2 bin 20 TL, Brüt ise 2.558 TL olmuştur.

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