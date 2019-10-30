Asgari ücret görüşmeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni yılın yaklaşmasına az bir zaman kala görüşmelerin hangi tarihte başlayacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları asgari ücret zammı için belirleyici etken olacak. Asgari ücret 2020 Ocak ayında ne kadar olacak sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret 2018 yılında 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılında %26,05 oranında zam yapılmış ve asgari ücret, Net 2 bin 20 TL, Brüt ise 2.558 TL olmuştur.