Global piyasalarda güven kaybetmeye devam eden dolar bugün inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. Fed'in faiz kararının ardından dolarda anlamlı bir değişiklik olmadı. Piyasalardaki güncel durumu yakından takip edenler dolar ve eurodaki güncel alış satış fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, 31 Ekim euro ve dolar canlı alış satış fiyatı ne kadar oldu?

31 EKİM EURO VE DOLAR NE KADAR OLDU?