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  • 31.10.2019 17:59
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 18:05

! 31 Ekim euro ve dolar canlı alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte döviz kurları son durum

Bir buçuk günlük tatilin ardından piyasalarda mesai dün başladı. Dün dolar 5.71 - 5.72 lira aralığında seyrini sürdürdü. Dün inişli çıkışlı seyrini sürdüren Dolar/TL, bu sabah güne 5,7029 lira seviyesinde başladı. Piyasalardaki son durumu yakından takip eden vatandaşlar 31 Ekim euro ve dolar canlı alış satış fiyatı ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte bugün döviz kurlarında son durum...

Global piyasalarda güven kaybetmeye devam eden dolar bugün inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. Fed'in faiz kararının ardından dolarda anlamlı bir değişiklik olmadı. Piyasalardaki güncel durumu yakından takip edenler dolar ve eurodaki güncel alış satış fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, 31 Ekim euro ve dolar canlı alış satış fiyatı ne kadar oldu?

31 EKİM EURO VE DOLAR NE KADAR OLDU?

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