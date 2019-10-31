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  • 31.10.2019 13:30
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 13:58

ve faiz indirdi! İşte

Bankalar Merkez Bankası faiz indirimi kararları sonrasında faiz düşürmeye devam ediyor. Bu bağlamda , ve vadeli mevduat faiz oranlarını düşürdü. Garanti Bankası 11.75, Akbank 11.75, Finansbank ise 12.90 oranlarına çekti. Burgan Bank ise %14.10 oranı ile mevduat hesabında en yüksek faiz veren banka olmaya devam etti. 2019 yılı itibarıyla birikimleri vadeli hesapta değerlendiren pek çok vatandaş bulunmaktadır. Yatırımcılar da vadeli mevduat hesapları ile birikimlerini değerlendirmek için müşterilerine en yüksek mevduat faizi veren bankaları araştırmaya devam etmektedir. İşte güncel

Akbank Garanti Bankası ve Finansbank faiz indirdi!

Akbank Garanti Bankası ve Finansbank faiz indirdi! Peki 32 günlük en yüksek faiz hangi bankada? İşte detaylar... Birikimlerinizi en yüksek mevduat faizi veren bankalar ile değerlendirmek ve gelirinizi artırmak istiyorsanız 32 günlük en yüksek güncel mevduat faizi veren banka önerisinin bulunduğu bu haberimizden faydalanabilirsiniz... Vadeli hesap: Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir.

31 EKİM MEVDUAT FAİZ ORANLARI LİSTESİ

Ziraat Bankası Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 11.75

Denizbank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 11.50

ING Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 11.00

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