15 bin TL faizsiz kredi verilecek! Faizsiz kredi nasıl alınır?

İş kurmak isteyenlere müjde gibi bir haber geldi. Hükümet girişim yapmak isteyenlerin önlerini açmak için, ekonomi verimini yükseltmeye yönelik olarak çeşitli projeler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda birçok girişimciye uygun faizlerle kredi imkanı sunulurken, geri ödeme tarihlerinde de birkaç yıl erteleme fırsatı veriliyor. Kadın girişimci sayısının artması için ise faizsiz ve ertelemeli kredi uygulaması söz konusu. Kadınların iş yaşamına katılımını artırmayı hedefleyen uygulamada, iş fikrine göre 15 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriliyor. Fikre göre para hibe de edilebiliyor. Geri ödemeli olarak verilen kredilerde işin düzene girmesi ve kazanç elde edilebilmesi amacıyla erteleme imkanı da veriliyor. Peki, faizsiz kredi nasıl alınır? İş kurmak isteyene faizsiz kredi şartları neler? İşte detaylar...

29.10.2019 15:52 - Son Güncelleme: 29.10.2019 15:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





