15 bin TL faizsiz kredi verilecek! Faizsiz kredi nasıl alınır?
İş kurmak isteyenlere müjde gibi bir haber geldi. Hükümet girişim yapmak isteyenlerin önlerini açmak için, ekonomi verimini yükseltmeye yönelik olarak çeşitli projeler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda birçok girişimciye uygun faizlerle kredi imkanı sunulurken, geri ödeme tarihlerinde de birkaç yıl erteleme fırsatı veriliyor. Kadın girişimci sayısının artması için ise faizsiz ve ertelemeli kredi uygulaması söz konusu. Kadınların iş yaşamına katılımını artırmayı hedefleyen uygulamada, iş fikrine göre 15 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriliyor. Fikre göre para hibe de edilebiliyor. Geri ödemeli olarak verilen kredilerde işin düzene girmesi ve kazanç elde edilebilmesi amacıyla erteleme imkanı da veriliyor. Peki, faizsiz kredi nasıl alınır? İş kurmak isteyene faizsiz kredi şartları neler? İşte detaylar...
Girişimci kadınların sayısını artırmak için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında yinelediği, 'kadınların çalışma hayatına katılımı' büyük önem taşıyor. Bu kapsamda kadınlara birçok ödenek ile teşvik sağlanıyor. Bunlardan biri de faizsiz kredi... 15 bin TL faizsiz kredi imkanı sağlnan kadın girişimcilerin fikri beğenilirse, kredi hibe ediliyor. Üstelik geri ödemede de kolaylıklar var. Peki, faizsiz kredi nasıl alınır? İş kurmak isteyene faizsiz kredi şartları neler?