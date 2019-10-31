Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank anlaşmalı otomobil markalarının yerli araç modelleri için yüzde 0.49 ile 0.69 faiz oranıyla taşıt kredisi kampanyası başlatmıştı. Araç kredisi faiz oranları devamlı olarak düşmeye devam ediyor. İşte sıfır ve ikinci el araç almak isteyen kişiler için tüm bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranları listesi... Kamu bankalarının yerli üretimi desteklemek için hazırladığı 'Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası' otomobil satışlarını geçen aya göre ekimde yüzde 100 artırdı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın 1 Ekim'de başlattığı kampanyayla sıfır araç bayilerinde ciddi hareketlilik yaşandı. İşte sıfır ve ikinci el otomobil taşıt kredisi faiz oranları son durum...

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EN UYGUN KREDİ HANGİ BANKADA?

Kamu bankaları, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın katıldığı kampanyada binek otomobiller için 50 bin lira ila 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlardaysa 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılıyor. Kampanya 31 Aralık 2019'a kadar sürecek.