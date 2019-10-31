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  • 31.10.2019 12:48
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 12:48

Türk ekonomisinde "Değişim Başlıyor"! Bakan Albayrak'ın ilk durağı oldu

Hazine ve hayata geçirilen "Türkiye için Değişim Başlıyor" programının ilk durağı oldu. Bakan Albayrak, program kapsamında özellikle de katma değerli ve öncelikli üretim odaklı yeni dönem politikaları çerçevesinde ile bulundukları illerde bir araya gelecek.

Türk ekonomisinde Değişim Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın, "Türkiye için Değişim Başlıyor" ismiyle başlattığı buluşmalarının ilk durağı oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Albayrak, özellikle de katma değerli ve öncelikli üretim odaklı yeni dönem politikaları çerçevesinde reel sektör ile bulundukları illerde bir araya gelecek.

Bakan Albayrak'a, illerdeki reel sektör buluşmalarında, maliye tarafında Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, finans tarafında ise kamu ları yönetimleri eşlik edecek.

Bu kapsamda ilk buluşma Malatya'da gerçekleşiyor.

Albayrak'ın iş dünyasına hitabının ardından programın kapalı kısmında soru-cevap oturumu düzenleniyor. Özellikle son finansman paketleri ve düzenlemelerle ilgili doğrudan bilgilendirme yapılıyor.

İş insanları, merak ettikleri konuları banka ve gelir idaresi yöneticilerine doğrudan sorma imkanı buluyor.

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