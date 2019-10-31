Kredi notunu yükseltmek için yapılması gerekenler neler? Kredi notu nasıl yükselir? Kredi puanı düşük olanlar için kredi notunu yükseltme önerileri. Tüm bu sorular ve konu başlıklarına dair detaylar haberimizde. Kredi notunu aslında, karne gibi düşünebilirsiniz. Bankaların kredi verirken referans aldıkları bir puanlama sistemi mevcut. 1'den 1900'e kadar puan veren bu sistemde, 1 en fazla risk taşıyan, 1900 ise en az risk taşıyan puan. Örneğin; puanınız 500 ise kredi başvurunuza olumsuz dönüş yapılması çok olası.

MEVCUT KREDİNİZ VE KREDİ KARTINIZ VAR MI?

Eğer herhangi bir bankada mevcut bir krediniz veya kredi kartınız var ise bu bankacılık ürünlerini düzenli bir şekilde kullanarak kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Kredi kartınız var ise nakit para ile alışveriş yapmak yerine alışverişlerde kredi kartınızı kullanınız ve ödemelerini düzenli bir şekilde yapmaya özen gösteriniz. Kredi kartınızın dönem ekstresinin asgari tutarı yerine ekstre borcunun tamamını ödemeye özen gösteriniz.

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