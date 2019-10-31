Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 31.10.2019 13:44
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 13:44

unu artırma yöntemleri nedir? ?

u çok çabuk düşen ama çok hızlı yükselmeyen bir sistemdir. Kredi notunuzu yükseltmek için ürünlerini kullanmalısınız. Fakat herhangi bir bankada mevcut bir krediniz veya kredi kartınız var ise bu bankacılık ürünlerini düzenli bir şekilde kullanarak kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Peki ? Kredi notunu yükseltme yöntemleri nelerdir? Kredi puanı düşük olanlar kredi notunu yükseltmek için neler yapması gerekiyor?

Kredi notunu artırma yöntemleri nedir?

Kredi notunu yükseltmek için yapılması gerekenler neler? Kredi notu nasıl yükselir? Kredi puanı düşük olanlar için kredi notunu yükseltme önerileri. Tüm bu sorular ve konu başlıklarına dair detaylar haberimizde. Kredi notunu aslında, karne gibi düşünebilirsiniz. Bankaların kredi verirken referans aldıkları bir puanlama sistemi mevcut. 1'den 1900'e kadar puan veren bu sistemde, 1 en fazla risk taşıyan, 1900 ise en az risk taşıyan puan. Örneğin; puanınız 500 ise kredi başvurunuza olumsuz dönüş yapılması çok olası.

MEVCUT KREDİNİZ VE KREDİ KARTINIZ VAR MI?

Eğer herhangi bir bankada mevcut bir krediniz veya kredi kartınız var ise bu bankacılık ürünlerini düzenli bir şekilde kullanarak kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Kredi kartınız var ise nakit para ile alışveriş yapmak yerine alışverişlerde kredi kartınızı kullanınız ve ödemelerini düzenli bir şekilde yapmaya özen gösteriniz. Kredi kartınızın dönem ekstresinin asgari tutarı yerine ekstre borcunun tamamını ödemeye özen gösteriniz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKredi notunu artırma yöntemleri nedir? Kredi notu nasıl yükseltilir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri