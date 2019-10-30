Konut kredileri için vatandaşlar araştırmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu bağlamda yapılan kredi başvuruları oldukça artmış durumda. Ayrıca 0,78 ve 0,79 faiz oranları vatandaşları umutlandırıyor. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Özel bankalar arasında en düşük konut kredisi faiz oranı 1.17 ile Akbank ve Türkiye İş Bankası tarafından uygulanıyor. En yüksek konut kredisi faiz oranı ise 1.69 ile Denizbank tarafından uygulanıyor. İşte en uygun kredi veren bankalar ve konut kredisi faiz oranları 0,79 ve 0,98 fırsatı takvim

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VAKIFBANK'TAN YÜZDE 0,79 ORAN İLE SARIPANJUR FIRSATI

Anlaşmalı firmalardan satın alacağınız konutlar için; aylık %0,79 faiz oranı ve 180 aya varan vade seçenekleriyle konut kredisi kullanabilirsiniz. Kampanyaya dâhil olan firmaların da katkısıyla 0,79% faiz oranı ve 180 aya varan vadelerle, Kampanya, anlaşmalı firmalardan alınacak yeni konut alımları için geçerlidir.

İŞ BANKASI 0,78 İLE ANLAŞMALI KONUT KREDİSİ VERİYOR

Türkiye İş Bankası, ülke ekonomisini destekleme anlayışının bir uzantısı olarak, kampanya kapsamındaki anlaşmalı konut projeleri özelinde konut kredisi faiz oranlarını % 0,78'e çekti. İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak 600 Bin TL'ye kadar yeni kredi kullanımlarında aylık %0,78 faiz oranı ve 120 aya kadar vadeli geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkânı sunuyor. Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destekle bu oran müşteriye %0,78 olarak yansıtılacak.

100.000 TL kredi tutarı için Peşin Faiz Katkılı Örnek Maliyet Tablosu ise aşağıdaki gibi:

Anlaşmalı Konut Projeleri

İstanbul

Ankara

İzmir

Adana

Aydın

Edirne

Çanakkale

Giresun

Konya

Kocaeli

Mersin

Ordu

Rize

Tekirdağ

Trabzon

K.K.T.C.

30 EKİM GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Bu hafta bankaların faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak eden birçok kişi, güncel bilgileri sorguluyor.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Halkbank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Halkbank ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız

500 bin TL'ye kadar 0,99

500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19

1 milyon TL üzeri 1,39 TL

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Ziraat Bankası ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız

500 bin TL'ye kadar 0,99

500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19

1 milyon TL üzeri 1,39 TL

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Vakıfbank ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız

500 bin TL'ye kadar 0,99

500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19

1 milyon TL üzeri 1,39 TL

ÖZEL BANKALARDA EN UYGUN KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR

Özel bankalar arasında en düşük konut kredisi faiz oranı 1.17 ile Akbank ve Türkiye İş Bankası tarafından uygulanıyor. En yüksek konut kredisi faiz oranı ise 1.99 ile Denizbank tarafından uygulanıyor.

Yapı Kredi Bankası

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,35

Aylık Taksit: 1.688 TL

ICBC Turkey

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,38

Aylık Taksit: 1.710 TL

Garanti BBVA

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,36

Aylık Taksit: 1.695 TL

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor.

Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25'lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.