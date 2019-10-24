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  • 24.10.2019 12:08
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 12:08

ne zaman açıklanacak? 24 Ekim TCMB faiz kararı açıklaması ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. TCMB'nin faiz indirimine devam etmesine kesin gözüyle bakılırken, ekonomistlerin beklentilerinin medyanı 100 baz puanlık bir faiz indirimine işaret ediyor. Peki, ne zaman açıklanacak? 24 Ekim TCMB faiz kararı açıklaması ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantısına odaklanırken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı takip edilecek. Merkez Bankası faiz kararının saat kaçta açıklanacağı bildirildi. Peki, Merkez Bankası faiz oranı ne zaman açıklanacak? 24 Ekim TCMB faiz kararı açıklaması ne zaman? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı. TCMB'nin faiz indirimine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı 24 Ekim Perşembe günü saat 14.00'de açıklanacak.

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