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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 09:08

24 Ekim güncel konut kredisi düştü! Flaş faiz indirim müjdesi! Bir banka daha faizleri indirdi!

Kamu bankaları peş peşe faiz indirimi yapıyor. Bu bağlamda özel bankalar da indirime gidiyor. Kredi faizlerindeki indirim rüzgarı devam ediyor. Vatandaşların kira öder gibi taksit ödemesi amaçlanıyor. Konut kredilerindeki güncel kredi için indirim uygulanması, anında gayrimenkul sektörüne olumlu şekilde yansıdı. Bu anlamda inşaat maliyetleri sürekli olarak yükselmeye devam ederken konut fiyatları da merak konusu oldu. Ev almak istiyorum diyen kişilere kritik uyarı geldi. Ev almanın tam zamanı, önümüzdeki dönemde konut fiyatları hızla yükselecek! İşte güncel konut kredisi faiz oranları

Flaş faiz indirim müjdesi! Bir banka daha faizleri indirdi!

23 Ekim konut kredisi faiz oranları için indirimler peşi sıra gelmeye devam ediyor. Bir banka daha kredi faiz oranlarında indirime gitti. Yapıkredi bankası vatandaşların yüzünü güldürdü ve kredi faiz oranlarını 1.26'dan 1.17 seviyelerine indirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Para Politikaları Kurulu Toplantısı 24 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. PPK toplantısı ile birlikte faiz kararında indirime gidilebilir. Geçtiğimiz iki toplantıda yüksek oranda alınan faiz indirimi kararları ekonomide olumlu karşılanmış ve piyasalar canlanmıştı. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. İşte 23 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları

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