23 Ekim konut kredisi faiz oranları için indirimler peşi sıra gelmeye devam ediyor. Bir banka daha kredi faiz oranlarında indirime gitti. Yapıkredi bankası vatandaşların yüzünü güldürdü ve kredi faiz oranlarını 1.26'dan 1.17 seviyelerine indirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Para Politikaları Kurulu Toplantısı 24 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. PPK toplantısı ile birlikte faiz kararında indirime gidilebilir. Geçtiğimiz iki toplantıda yüksek oranda alınan faiz indirimi kararları ekonomide olumlu karşılanmış ve piyasalar canlanmıştı. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. İşte 23 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ