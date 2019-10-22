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  • Son Güncelleme: 30.10.2019 15:00

ve Bağkur emeklisi alma şartları araştırılıyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, kirada oturan emeklilere kira yardımı desteği için bir araya geldi. Eğer talep hayata geçirilirse, konutlarında emekli kontenjanı yüzde 50'ye çıkarılacak. Muhtaçlara her ay kira yardımı yapılacak. Peki ? Emekliye kira ve yakacak yardımı ile ilgili bir talep iletildi. Bu anlamda TÜED Başkanlar Kurulu, şu taleplerde bulundu.

Emekliye kira yardımı ve zam! Kira yardımını kimler alacak?

Emekliler için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ek zam, seyyanen zam derken şimdi de kira ve ev desteği müjdesi geldi. Bu anlamda Türkiye Emekliler Derneği kirada oturan emekliler için 2 ayrı talebi gündeme taşırken, verilecek karar merakla bekleniyor. Bu arada vatandaşlara düşük taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) halen konut projelerinden emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırdı.

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zehra solak zehra solak

bir daire sahibi olmak istiyorum sosyal yardimlarla geçiniyoruz acaba bu mumkunmu

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 24.10.2019 17:14
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