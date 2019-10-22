Emekliler için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ek zam, seyyanen zam derken şimdi de kira ve ev desteği müjdesi geldi. Bu anlamda Türkiye Emekliler Derneği kirada oturan emekliler için 2 ayrı talebi gündeme taşırken, verilecek karar merakla bekleniyor. Bu arada vatandaşlara düşük taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) halen konut projelerinden emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırdı.

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