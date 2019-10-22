Memur emeklisi 2020 Ocak zammı ve enflasyon farkı ne kadar?

En düşük taban emekli maaşı kaç para olacak 2020? İşte 2020 SGK, SSK ve Bağkur emekli maaşında son durum? Milyonlarca memur emeklisine yeni yılla birlikte yüzde 4'lük zam ile enflasyon farkı göründü. Zam farkı için düşünülen 3 tahmin var. Farkın en az yüzde 1.65, en çok yüzde 3.52 çıkması bekleniyor. Bu bağlamda en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 670 lira 38 kuruşa yükselecek. Emekliler kesin zam oranını 3 Ocak'ta öğrenecek. Memur emeklilerinin ocakta fark alabilmesi için 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyor. Peki belirtilen bu rakamlarla en düşük SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 2020 emekli maaşında son durum...

22.10.2019 13:53 - Son Güncelleme: 22.10.2019 13:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





