Türkiye genelinde iş arayışı olan vatandaşlar için İŞKUR üzerinden yeni ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarla birlikte bekçi, kasiyer, güvenlik, temizlik ve reyon görevlisi gibi çeşitli alanlarda işçi alımı yapılacak. İş arayışı olan vatandaşlar bu kapsamda şimdi büyük bir merakla İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen bilgiler www.takvim.com.tr'de...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; bekçi, kasiyer, güvenlik, temizlik ve reyon görevlisi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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