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  • 22.10.2019 17:12
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 17:12

İŞKUR bekçi, kasiyer, güvenlik, temizlik ve reyon görevlisi ilanları! yla binlerce işçi alınıyor

Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlanan ilanlarla her yıl yüz binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. Özellikle kurum tarafından açıklanan ilanlara büyük bir ilgi gösteriliyor. Yeni haftayla birlikte kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilmek üzere İŞKUR bekçi, kasiyer, güvenlik, temizlik ve reyon görevlisi ilanları duyuruldu. Peki, na başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte güncel İŞKUR işçi alımı ilanları...

İŞKUR ilanlarıyla binlerce işçi alınıyor! İşte bilgiler

Türkiye genelinde iş arayışı olan vatandaşlar için İŞKUR üzerinden yeni ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarla birlikte bekçi, kasiyer, güvenlik, temizlik ve reyon görevlisi gibi çeşitli alanlarda işçi alımı yapılacak. İş arayışı olan vatandaşlar bu kapsamda şimdi büyük bir merakla İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen bilgiler www.takvim.com.tr'de...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; bekçi, kasiyer, güvenlik, temizlik ve reyon görevlisi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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