SGK SSK ve Bağkur emeklilerinin büyük bir dikkatle beklediği intibak yasası ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda intibak yasası çıktı mı şekilde aramalar yoğunlaştı. İntibak bekleyenlere müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı.

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