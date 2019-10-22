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  • 23.10.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 10:22

Bağkur açıklaması yapıldı mı?

ve Bağ-Kur'luların maaşını artıracak ve emeklilik şartlarında eşitlik sağlayacak yeni düzenlemeler gündemde. , sehven eksik bağlanan aylıklara mercek tutarak, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Esnafın emekli olabilmesi için gerekli olan 9000 gün prim sayısını, 7200'e indirecek teklif, 'e sunulacak. sının ne zaman çıkabileceğin henüz netlik kazanmazken, olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi.

İntibak bekleyenlere 5 müjde birden

SGK SSK ve Bağkur emeklilerinin büyük bir dikkatle beklediği intibak yasası ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda intibak yasası çıktı mı şekilde aramalar yoğunlaştı. İntibak bekleyenlere müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı.

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