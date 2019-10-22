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  • 22.10.2019 16:15
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 16:15

Tek tek belli oldu! ücretleri ne kadar oldu? Emekliye 1000 TL'ye varan müjdesi!

Bankalar tarafından sunulan teklifleri emekli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bankaların sunduğu teklifleri inceleyen SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri bu fırsatlardan faydalanarak alabileceği en iyi promosyon teklifini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında " ücretleri ne kadar oldu?" sorusu yer alıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte cevabı...

Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu?

Emekli vatandaşların gündeminde yer alan promosyon teklifleri bankalar tarafından teker teker emeklilere sunuldu. Sunulan teklifleri inceleyen milyonlarca emekli kendisine en uygun teklifi seçerek maaşını o bankadan alıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken bu miktar 1000 TL'ye kadar çıkıyor. Tekliflerin yanında emeklilere ekstra fırsatlar da sunuluyor. İşte emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu sorusunun yanıtı...

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

Diğer bankaların promosyon teklifleri için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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