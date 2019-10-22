Emekli vatandaşların gündeminde yer alan promosyon teklifleri bankalar tarafından teker teker emeklilere sunuldu. Sunulan teklifleri inceleyen milyonlarca emekli kendisine en uygun teklifi seçerek maaşını o bankadan alıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken bu miktar 1000 TL'ye kadar çıkıyor. Tekliflerin yanında emeklilere ekstra fırsatlar da sunuluyor. İşte emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu sorusunun yanıtı...

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

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