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Emekliye en az 1.268 TL | SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketi, enflasyon tahminiyle Ocak zammının ipucunu verdi. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı beklenti anketinde yüzde 7.3 olarak tahmin edilirken, buna göre maaşlarda 86 ile 413 ila arasında artış yaşanacak. Peki bu artışla SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük ve en yüksek maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

22.10.2019 07:56 - Son Güncelleme: 22.10.2019 07:56
Emekliye en az 1.268 TL | SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin gözü kulağı Ocak zammında.

Emekliye en az 1.268 TL | SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını belirlediği için enflasyonu merakla beklerken; 2019 yılına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminleri ipuçlarını veriyor.

Emekliye en az 1.268 TL | SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Buna göre, 2019 yılı enflasyonu yüzde 12.69 olarak gerçekleşebilecek.

Emekliye en az 1.268 TL | SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu durumda 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yani yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisinin zam oranı yüzde 7.3 olacak.

Emekliye en az 1.268 TL | SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Maaşlarda ise 86,28 ile 413,24 lira arasında artış gerçekleşecek.

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